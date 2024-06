El duro panorama que enfrentará Furia si queda eliminada de Gran Hermano

Esta noche se descubrirá sí Furia y el Chino llegan a un mano a mano para ver cuál de los dos queda eliminado de Gran Hermano. Todos vaticinan que finalmente este enfrentamiento se dará, ya que es un probable escenario teniendo en cuenta que ambos son dos jugadores de peso.

En este contexto, desde su cuenta de Twitter, Catalina Gorostidi señaló que Juliana se enfrenta a un panorama complicado si finalmente queda fuera de la casa más famosa del país. La ex Gran Hermano le advirtió a la jugadora que los ex participantes no la quieren ni ver.

"No vas a salir a ningún lugar con nosotros, Juliana", escribió Catalina. "Te ganaste el desprecio de todos... Si supieses que acá solo te está esperando flor c jajaja", agregó.

Recordemos que Juliana Scaglione protagonizó un fuerte enfrentamiento con Martín Ku durante más de veinte minutos, o al menos eso fue lo que la producción permitió en la transmisión en vivo.

"¿Sabés quién defendió a tus amiguitos? Yo, vos deberías estar afuera hace mucho tiempo, codicioso", disparó Furia contra Ku. "Qué buena compañera que sos", le respondió él.

"No te sacan de acá porque tenés un perro, oportunista, ni te merecés ese cachorro porque lo cuido yo", le dijo Juliana al Chino por Arturo. "Te lo regaló Dios para que seas mas bueno porque ellos curan tu maldad", agregó Furia.