La novia de Martín Ku contó cómo la agredió Furia cuando estuvo en Gran Hermano

Aprovechando que su familia sólo estuvo 24 horas, Furia utilizó a la novia de Martín Ku para ponérselo en su contra y tratar de sacarlo en un mano a mano. Sin embargo, las armas utilizadas habrían rozado el límite, ya que Marisol expuso cómo fue que la jugadora la agredió en Gran Hermano.

Cada jugador o familiar que sale de la casa más famosa se da cuenta y expone que lo que se ve en la pantalla no es lo mismo que lo que ocurre en realidad. Es por eso que la novia de Martín Ku reveló que la agresión de Furia a ella no se vio en Gran Hermano, por lo que relató cómo fue que ocurrió.

A veces porque no se ven las cámaras y otras por el deseo de cuidar a algún jugador, pero es común que muchos se sorprendan con que lo que ocurre en la casa no siempre se muestra tal cual. Es por eso que Marisol aprovechó su salida para exponer lo que no mostraron en el reality.

Es que la novia del Chino aseguró que Juliana la maltrató. Sin embargo, en el programa no se vio nada de eso. Ante esta situación, con imágenes, expuso cuál fue el momento exacto en el que se dio el ataque: “Para los que creen que inventé que ella mi vino a gritar en la cara, este fue el momento exacto”.

Ante sus palabras, mostró el tape del momento exacto en el que las cámaras se enfocan en la salida de la mamá de Nicolás cuando Furia la está agrediendo. Sin embargo, lo que sí se puede ver es como Martín Ku la toma de la mano para sacarla de ese foco y así tratar de cesar con la agresividad de esta jugadora.

“Vino Martín a sacarme de la situación”, remarcó sobre lo que sí se puede ver en las imágenes. Además, remarcó cuáles eran las cosas que le dijo. Entre las pocas que pudo reproducir, indicó que le dijo “codiciosa de mierda”, la misma frase que le dijo al Chino para comenzar la campaña en su contra.

Por último, Marisol apuntó contra la hermana de Furia por los rumores de estar haciendo acampaña sucia en Gran Hermano: “No necesitamos hacer campaña sucia contra nadie porque para eso ya está la hermana (Coy), inventando, mintiendo. Nosotros estamos tranquilos y seguros de lo que fuimos y somos”. Y cerró disparando contra Gastón Trezeguet, panelista y confeso fanático de Juliana:”El verdadero jugador juega sin necesidad de maltratar a nadie”.