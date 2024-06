Yanina Latorre contó detalles de la pelea de Siciliani y Vicuña por el teatro: “Lo quieren echar”

Semanas atrás se lanzó la obra que protagonizan Adrián Suar, Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña en el teatro El Nacional. Desde el primer momento resultó ser un verdadero éxito de la calle Corrientes, con entradas agotadas, aunque por estas horas se dio a conocer un escándalo en puerta según explicó Yanina Latorre.

¿Qué pasó? Según explicó la angelita en la emisión de este viernes de LAM, surgió un problema entre Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña que fue escalando a mayores niveles. Tal es el punto que los actores no se bancarían más convivir en el escenario.

“No está todo tan bien en esta obra que se llama Felicidades. Está Griselda Siciliani a las put… con Vicuña”, comenzó contando Yanina Latorre, que por estos días se encuentra reemplazando a Ángel de Brito -de vacaciones- en la conducción de LAM.

Luego profundizó: “A él lo contrataron, fuera de que es un actorazo, porque creían que cortaba muchas entradas. Ellos creen que no está cortando entradas porque cuando termina la obra, la ovacionada es Griselda y no él”. Al parecer, este no sería el principal problema entre los artistas.

Según aseguró la panelista, el conflicto de raíz vendría por las formas de trabajar de cada uno. En este punto, la ex de Adrián Suar no se sentiría cómoda con su compañero: “Griselda no estaría tan contenta con la participación de Vicuña. Ella es muy exigente para laburar”.

“Vicuña no es difícil para trabajar, pero debe ser caro. Le tenían mucha fe. Griselda es muy exigente con el libro, con la letra y no le estaría dando los pies como se los tiene que dar. Le avisó una vez, le avisó dos, una tercera y hubo reunión. Le dieron un ultimátum: si en un mes o en dos no cambia el temita de los pies, ‘arafue’”, continuó Yanina Latorre.

“No creo que lo haga de ‘mala leche’. Por ahí como está enamorado está disperso”, añadió la angelita, refiriéndose al noviazgo que Benjamín Vicuña recientemente acaba de confirmar con una mujer llamada Anita Espasandin.

Felicidades, la obra de Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña.

El problema habría crecido tanto que la esposa de Diego Latorre aseguró que en la obra ya estarían preparando un actor como reemplazo del chileno si esto continúa: “Hay un actor ensayando el papel de Vicuña”.