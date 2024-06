Así festejó Graciela Alfano los 6 meses de noviazgo con un empresario

Graciela Alfano volvió a apostar en el amor hace ya unos meses. Fue durante la pasada temporada de verano cuando decidió blanquear a su nuevo novio, un poderoso empresario llamado Carlos Bustin, mientras disfrutaba de unas lujosas vacaciones en Punta del Este.

Desde entonces, la exvedette se mostró más enamorada que nunca y mostró una serie de románticas postales con su nueva pareja. Lo conoció apenas arrancó el 2024, y por estas horas festejó sus seis meses de noviazgo con una particular publicación.

Por estos días Graciela Alfano se encuentra vacacionando en Miami, pero más allá de compartir maravillosas imágenes de su tiempo de relax lo que impactó a todos sus seguidores fue el fogoso beso con el empresario que se animó a subir a sus redes.

“A veces, la Vida nos sorprende con experiencias deliciosas y nos llena de sonrisas, complicidad y amor”, comenzó escribiendo Alfano en su cuenta de Instagram, como parte de un muy romántico video junto a su pareja. Un gesto que demuestra lo muy enamorada que está de él.

Luego, para remarcar el motivo de su dulce saludo, agregó: “Feliz Aniversario Amor por estos seis meses a pura felicidad. Te amo”. En el clip que compartió la famosa con sus más de 976 mil seguidores se pueden ver un rejunte de momentos que la pareja vivió durante estos seis meses de relación.

¿Quién es el nuevo novio de Graciela Alfano? Carlos Israel Bustin Sosa tiene 63 años, siendo ocho años menor que la mediática, y es empresario. En 2019, logró una enorme exposición a raíz de una multimillonaria transacción como dueño de Autolinder, representante exclusivo de Mercedes Benz en Uruguay. Aquella operación, por 61 millones de dólares, fue una gran noticia de alto impacto en el mercado.

Graciela Alfano lleva seis meses con su novio Carlos Bustin.

Meses atrás, Ana Rosenfeld, quien conoce al empresario desde hace años, dio detalles de cómo inició este nuevo romance de la actriz: “No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, dijo en diálogo con Desayuno Americano, el programa de Pamela David.