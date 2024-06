Matías Alé confesó qué cosas no sabía hacer antes de conocer a Graciela Alfano

Hace unas semanas, Matías Alé presentó a su novia de 22 años, llamada Martina, a quien, además, le pidió casamiento hace apenas unos días. En ese contexto de felicidad, el actor recordó su relación con Graciela Alfano.



Invitado a la mesa de Juana Viale, Matías Alé explicó que está pasando un excelente momento personal, que está muy feliz con su pareja y aseguró que tiene muy buenos recuerdos de su historia de amor con la reconocida actriz.



“Yo no quiero hablar de mi pasado porque tengo un presente hermoso. Y por respeto a mi mujer, no quiero hablar de mis relaciones anteriores. Pero estuve en pareja durante 10 años con Grace”, comentó el actor.



En ese contexto, Matías Alé sorprendió a todos al revelar cuáles fueron las cosas que aprendió con Graciela Alfano, demostrando una vez más que mantiene los mejores recuerdos de su amor con ella.



“Graciela me enseñó a comer en la mesa, cómo usar los cubiertos de afuera para adentro. Yo no sabía cómo se tenía que comer cuando venía a lo de Mirtha por ejemplo. Tampoco sabía cómo llenar un formulario cuando me iba de viaje. Con ella conocí el mundo. Me fui a París y a otros lugares”, contó Matías Alé.

Matías Alé y Graciela Alfano.



Asimismo, el actor habló de Martina, su novia a la que ya le pidió casamiento, contó que ya pensaron en los nombres de sus futuros hijos y reveló a qué se dedica la joven, alejada completamente de los medios.



“Mi novia es profesora de vóley. Y yo le estoy cumpliendo los sueños a ella, que son los mismos que me cumplieron a mí”, aseguró Matías Alé en su charla con Juana Viale, en donde se mostró muy feliz por su actualidad.