Las vacaciones soñadas de Emilia Mernes en Formentera e Ibiza

A Emilia Mernes le llegó el momento de descansar. Luego de brindar una seguidilla de shows en Buenos Aires y un contratiempo de salud que la obligó a suspender fechas, la artista entrerriana voló a España para seguir con su gira maratónica. Pero en medio de su agenda, Emilia se tomó unas vacaciones en Ibiza y Formentera.

Allí se la vio a Emilia Mernes, disfrutando con un grupo de amigos de la vida linda en el Mar Mediterráneo, gozando a puro hedonismo de las puestas de sol a bordo de un yate y deleitándose con los sabores frescos y las delicias del verano boreal.

Emilia Mernes descansa en el Mar Mediterráneo. Instagram.

Si bien la novia de Duki evitó subir fotos y videos de sus vacaciones en las paradisíacas islas de España donde todo es fiesta por la noche y relax de día, varios de sus amistades compartieron en sus redes algunas postales de lo que están viviendo por estos días.

Emilia Mernes y sus amigos, en Formentera e Ibiza.

Tomando sol, dándose chapuzones en el océano turquesa, comiendo sandía y ensaladas mediterráneas, bajando un poco de revoluciones y, simplemente, dejando el día pasar. Así transita las horas Emilia Mernes, luego de participar en el espectacular show que dio Duki en el estadio Santiago Bernabéu.

El yate donde se relaja Emilia Mernes en sus merecidas vacaciones. Instagram.

Un merecido alto que se tomó la artista antes de seguir su gira por Coruña, Murcia, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia y Chiclana de la Frontera. Mientras que a inicios de octubre volverá a la Argentina para presentarse en el estadio Vélez Sarsfield.

Las delicias mediterráneas que disfruta Emilia Mernes en sus vacaciones con amigos. Instagram.

Emilia Mernes y su grupo de amigos de vacaciones.

Puro relax al sol para Emilia Mernes y sus amigos. Instagram.

Emilia Mernes negó estar embarazada

Tras tener que reprogramar algunos shows por un cuadro de gastroenteritis aguda, Emilia Mermes repareció este jueves a la tarde en las redes sociales con un mensaje para sus seguidores en el que habló sobre su salud y despejó las versiones de embarazo.

Luego de remarcar que los profesionales que la atendieron le recomendaron descansar para poder recuperarse, Emilia les pidió perdón a sus fans por la cancelación de sus conciertos. "Siento que les fallé, pero no realmente tenía otra opción, y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal", expresó la artista.

Emilia Mernes tuvo que suspender shows por una gastroenteritis.

Además, Mernes reconoció que algunos temas personales causaron un impacto en su salud, "Necesitaba recuperarme para brindarles el show que ustedes se merecen", enfatizó.

Finalmente, tras agradecer el apoyo de sus fans, Emilia descartó la versión de embarazo al remarcar: "Y por último, no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy".