Las fotos de la novia del Chino de Gran Hermano antes de operarse la nariz

El pasado lunes, familiares de los participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa, no sólo a acompañar y a darles un apoyo previo a la final, sino también para jugar. En el caso del Chino, entró su novia, Marisol.



La joven, que hizo mucha campaña por él afuera de la casa, llegó con una sorpresa: se operó la nariz. Muchos empezaron a especular con la reacción de Martín Ku al verla con su nueva apariencia. No obstante, El Chino la recibió con normalidad.

El antes y el después de Marisol, la novia de El Chino de Gran Hermano.



Sucede que, como comentó Marisol antes de reingresar a la casa (ya lo había hecho en el Congelados), él ya estaba al tanto de su decisión. “Yo me quería hacer la nariz desde los 12 años más o menos. Siempre lo fui postergando. Mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo”, explicó la joven.



Previo a su ingreso, Marisol había pasado por el streaming de Gastón Trezeguet, donde contó que, si bien recibió muchos mensajes afectuosos, hubo otros muy negativos, aunque intentó restarles importancia.



“Todo el tiempo dicen que cuando Martín salga me va a dejar. Encima justo ahora me hice una rinoplastia. Lo más tranqui que me dijeron es: ‘Te queda horrible’. Después me dijeron: ‘Cuando Martín salga no te va a reconocer’, ‘sos Michael Jackson’, ‘te va a dejar’, ‘te arruinaste la cara’, y cosas así”, contó la novia de El Chino de Gran Hermano.

El antes y el después de Marisol, la novia de El Chino de Gran Hermano.



Por otra parte, Marisol aclaró una de las tantas cuestiones que estuvieron sujetas a especulaciones en estos días, relacionadas principalmente sobre si la operación se la realizó mediante un canje.



“No fue de canje. Todo me lo pago yo. La gente por ahí no sabe. Hace cuatro años que trabajo para una empresa de afuera. Trabajo un montón”, sostuvo Marisol, antes de entrar a la casa de Gran Hermano a acompañar al Chino.