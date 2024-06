Las disculpas de la hija de Virginia de Gran Hermano tras una fuerte frase sobre Darío

Desde que Darío ingresó a la casa de Gran Hermano que se especula sobre la relación que tuvo con Virginia afuera, dado que ambos se conocen de La Plata. Entre aclaraciones, ella contó que él le vendió un auto, pero a nadie le termina de cerrar.



Ahora, en ese contexto, Delfina, la hija de la humorista, quien fuera la última en abandonar la casa de Gran Hermano, lanzó una terrible frase sobre Darío, cuya familia avisó que iniciaría acciones legales, por lo que tuvo que salir a disculparse.

Virginia y Darío de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



En el stream de Se Picó, en República Z, Delfina habló con Gastón Trezeguet y tuvo palabras muy duras dirigidas al participante de Gran Hermano. “Paren, chicos, Darío está más que cancelado, en La Plata y en todos lados. Está cancelado porque caga con los autos. Creo que no hay persona que me cruce en La Plata que no diga eso. Lo que dicen, me lo reservo”, comentó.



A raíz de estas palabras, la familia de Darío utilizó la cuenta de Instagram del participante para exigirle disculpas públicas a la hija de Virginia. “Debido a los dichos de Delfina en el streamg de República Z y otros en las últimas semanas, exigimos las disculpas públicamente. De lo contrario, será demandada legamente por daños y perjuicios como corresponde”, comenzó el comunicado.



“Ella no es participante, no está dentro del reality y nosotros siempre nos manejamos con respeto hacia su familia. Cabe aclarar que nunca hubo problemas entre Virginia y Darío. Difamar inventando sobre la vida persona, no tiene nada que ver con el juego de GH”, agregaron desde la familia de Darío.

La familia de Darío de Gran Hermano le exigió disculpas públicas a Delfina, la hija de Virginia.



Luego de esto, Delfina decidió recular, retractarse y disculparse públicamente, como se lo habían exigido. “Quiero pedirle sinceras disculpas a la familia de Darío Martínez Corti. Respondí enojada y diciendo algo que no estuvo bueno. No fue con intenciones de perjudicar a nadie”, escribió en una historia de Instagram.

Las disculpas de Delfina, la hija de Virginia de Gran Hermano, tras sus fuertes palabras sobre Darío.



Por otra parte, el propio Santiago del Moro expresó su inquietud en la última gala sobre cuál es la verdadera relación que mantuvieron Virginia y Darío, si es que hubo algo más que la compra y venta de un auto. ¿Hubo un romance? Sólo ellos lo saben.