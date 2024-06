El romántico posteo de Matías Alé luego de pedirle casamiento a su novia de 22 años en los Premios Martín Fierro Federal

Los Premios Martín Fierro Federal 2024, realizados el pasado sábado 8 de junio en el Auditorio Ángel Bustelo de la Provincia de Mendoza, tuvieron varias perlitas. Una de ellas fue la propuesta de matrimonio que le hizo Matías Alé a Martina Vignolo, una joven de 22 años que está en pareja con el actor hace dos meses.

El romántico momento ocurrió cuando Alé recogió el premio por "Labor Animación Masculina", por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz. En el escenario, el galán agradeció el reconocimiento y luego expresó: "Esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo".

Así fue la propuesta de casamiento de Matías Alé a su novia de 22 años en los Premios Martín Fierro Federal 2024

Frente al asombro de todos, Alé invitó a Vignolo a subir al escenario junto a él: "Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero, ¿te gustaría casarte conmigo?". Y la joven aceptó.

La historia que subió Matías Alé festejando el reconocomiento y el "sí" de su novia. Créditos: captura de pantalla Instagram Matiale77.

Luego de esta emotiva propuesta, Matías Alé compartió su alegría en su cuenta de Instagram (@Matiale77) por el premio que recibió y por el "sí" de su novia. "Sin palabras...fin de un finde unico... Me gané dos momentos inolvidables... ¡Un Martin Fierro como mejor conductor y un 'SÍ, quiero' de Marti! ¡Te amo, @martivignolo! ¡Gracias Dios! ¡Soy extremadamente feliz!", escribió conmovido el actor junto a una imagen en la que aparece con Martina.

La pareja apodó al premio "Tincho" y se sacaron una foto con él. Créditos: captura de pantalla Instagram Matiale77.

Los enamorados también se tomaron una foto con el galardón, a quien llamaron "Tincho" y lo consideran un integrante de la familia. "FELICES, un finde mas juntos. Y qué finde... Con un integrante más en la pareja, llegó Tincho @martivignolo", dijo Matías.