La inesperada respuesta de Nancy Dupláa sobre quién es el actor que mejor besa en la ficción

Invitada al programa No está todo dicho (La 100), Nancy Dupláa no tuvo problema en explayarse sobre una serie de temas relacionados con su vida cotidiana y profesional, y entre ellos surgió la consulta sobre quién es el actor que mejor besa en la ficción, y el colega mencionado no fue Pablo Echarri, sino Adrián Suar.

En primer lugar, cuando a Dupláa le consultaron si es celosa como madre, la artista respondió categórica: "No, cero". En ese apartado, la actriz habló sobre los temperamentos y diferencias entre sus tres hijos.

La segunda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Nancy Dupláa fue sobre el mejor besador de ficción, y allí la invitada no dudó en responder: “Todos eh, pero Ardían besaba muy bien".

Entonces a la hora de explayar el conocimiento de Adrián Suar en la materia, Nancy Dupláa destacó: “Tiene experiencia, sabe ver, y tiene que ver con eso".

Adrián Suar, el actor elegido por Nancy Dupláa como el "mejor besador". Foto: Captura de video El Trece.

Entre las anécdotas divertidas que repasaron, Dupláa confirmó que por equivocación cuando era una recién nacida, a su padre le pasaron una bebé equivocada, y su hermano fue quien se percató de la situación.