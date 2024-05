Vero Lozano se cansó de Furia en Gran Hermano y la fulminó: “No se puede vivir así”

Quedó al descubierto. Ya nada puede minimizar el accionar violento, soez e irrespetuoso de Furia en Gran Hermano, más allá de todo el aparato de marketing que moviliza Telefe para tratar de limpiar la imagen, al menos para achicar el margen de su estrella del reality.

Juliana Scaglione se mandó al frente sola y sacó a la luz lo peor de sus comportamientos, con esa pelea a los gritos, repleta de insultos dolorosos y estridentes, con la utilización de improperios muy fuertes contra Mauro. Un escándalo que salpicó al canal líder de la televisión argentina.

Tal magnitud alcanzó el hecho, que se filtró que el propio Santiago del Moro se puso a levantar el teléfono y llamar a todos los ciclos de la señal para implorar que aflojen con el tratamiento de la noticia. Sin embargo, no pudo evitar que una estrella como Verónica Lozano se expresara contra Furia.

Lozano criticó a Furia y su violencia.

En el devenir de su programa de la tarde, la conductora recibió a varios ex participantes del reality. En el análisis del comportamiento horrendo de Juliana, Lozano no pudo evitar lanzar una opinión tajante y expresó con total sinceridad: “Es obvio que no se puede vivir así”.

Asimismo, Vero añadió un paralelismo para explicar su postura de lo que genera Furia y por eso manifestó: “Es como si nosotros nos estuviéramos peleando todo el día en el programa”. Por su parte, la salteña Lucía Maidana aseveró: “Sí, pero se acostumbraron, lo naturalizan ¿no vieron la cara de los chicos? No se sorprendieron por lo que pasaba”.

Vero Lozano criticó a Furia

Jauriu aprovechó la presencia de los concursantes y les preguntó por qué nadie expuso a Juliana en vivo, ante lo cual Lisandro Navarro bramó: “¡Pero fijate lo que le pasó a Mauro! Ayer intentó hablar en el vivo, pero Juliana gritaba encima de él. Y eso pasa todo el tiempo, cada vez que Santiago del Moro le da lugar a un participante para que hable, ella grita encima y no te deja hablar ¿Ahora se dan cuenta lo que venía pasando? ¡Esto viene hace rato!”.