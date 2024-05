¡Es otra! La foto retro de la China Suárez: "15 años atrás"

Siempre vigente y dando de qué hablar, la China Suárez suele compartir con su comunidad de seguidores algunas perlitas de su pasado, como fotos y registros retro de otros momentos de su vida, que desde muy temprano quedó a la vista del ojo público.

La China Suárez empezó su carrera actoral en la pantalla cuando era una niña, junto a figuras como su amiga Lali Espósito, en las tiras de Cris Morena. De Rincón de Luz a Casi Ángeles, la artista creció y fue mutando su imagen y su look hasta convertirse en la glamorosa mujer de 32 años que es hoy.

Así luce la China Suárez a sus 32 años: con el pelo castaño y suaves ondas. Instagram Sangre Japonesa.

Y en las últimas horas, la actriz y cantante rescató una imagen de algunos años atrás, de su más tierna adolescencia, donde se la ve en una pose muy de la época, con la lengua afuera, gorra con detalle jamaiquino, haciendo un gesto con los dedos.

“Pinamar. Como 15 años atrás…”, expresó María Eugenia al publicar en sus historias de Instagram esta gema de un momento de otra vida, donde luce irrconocible, teen, rebelde y con una larga cabellera con ondas de color rubio. Un estilo muy “californiano”, típico de los años dos mil, apenas bordeando la era del Fotolog.

La foto retro de la China Suárez. Instagram Sangre Japonesa.

La China Suárez se sinceró sobre las cirugías

Hace unos días, la China Suárez se sinceró en sus redes sociales y contó las operaciones estéticas a las que se sometió para sentirse mejor consigo misma y superar inseguridades con respecto a su cuerpo. “Me operé las tetas”, contó Sangre Japonesa, cuando un seguidor quiso saber si había pasado por el quirófano alguna vez.

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento”, dijo María Eugenia y explicó el contexto de su intervención estética: “Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta. Un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”.

China Suárez contó que se sometió a una cirugía de busto después de ser mamá. Instagram Sangre Japonesa.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, siguió China.

Esta revelación de la artista sucedió apenas después de sufrir un accidente durante un rodaje en la Patagonia que le dejó secuelas en la nariz. “Me quedó un huevo. Pero bueno, veré si a futuro me la opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo haré”, dijo la China, cuando le consultaron sobre el tema.