Polémica por un video en el que Furia admite que la produccion de Gran Hermano la ayuda

Una gran polémica se desató en las redes sociales por la viralización de un video en el que Juliana "Furia" Scaglione, la participante más polémica de Gran Hermano (Telefe), admite que la producción la aconsejó sobre cómo actuar para mejorar su imagen tras su violento enfrentamiento con Mauro.

El irascible temperamento de Furia es lo que le ha generado a la integrante de Gran Hermano tantos admiradores como detractores, pero en este último tiempo su comportamiento ha estado más en el ojo de la tormenta que nunca, y tras ser sancionada con una nominación hasta el final de su participación en el reality, la producción pareciera no estar dispuesta a perder a la rendidora concursante.

Furia, la participante más polémica de Gran Hermano, otra vez en el centro de las críticas. Foto: Captura de video Telefe.

Al quedar al borde de la expulsión, a Furia se la visto estos días con una conducta más moderada, y el usuario de X @TronkOficial compartió un video en el que la jugadora le revela a sus compañeros en la habitación que "le dijeron que haga su trabajo en modo caracol".

Pero eso no fue todo, en otros clips se la ve a Furia dialogando con Martín y Emmanuel, y reconociendo que "le pidieron que lo trate bien", presuntamente a Mauro. Dejando de esta manera al descubierto que estaría recibiendo instrucciones de la producción de Gran Hermano.

No es la primera vez que en las redes sociales, los seguidores del popular reality acusan que detrás de cámara hay un desmesurado sostén de Furia. "Es insólito, nunca nadie tuvo tanta ayuda"; "La van a hacer ganar, demasiada ayuda"; "Ya empezó la limpieza de imagen"; "¿No era que a ella no le pasan info o no está acomodada, Furiosos?"; fueron algunas quejas de los fans de Gran Hermano.