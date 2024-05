Jorge Rial reveló el próximo canal en el desembarcaría Marcelo Tinelli con dos programas importantes

El pasado lunes 4 de septiembre de 2023, Marcelo Tinelli volvió a la televisión con una nueva edición del Bailando, pero esta vez no a la pantalla de Eltrece, sino a la de América TV. El certamen de baile no tuvo un gran éxito, en materia de rating, como años anteriores. Sin embargo, le sumó algunos números al canal.

Pero ahora, el conductor parece que tiene pensado desembarcar en un canal de televisión que, hasta hace poco, ha sido noticia por la baja de varios de sus programas y los despidos.

El "Bailando 2023" finalizó en enero de este año.

Este martes, Jorge Rial reveló en su programa de C5N, Argenzuela, detalles del futuro laboral de Marcelo Tinelli en la pantalla chica. "La televisión pública... ¿Está funcionando? ¿Se está produciendo algo?", preguntó el conductor previo a develar una información que le llegó en vivo.

"Si solo hay noticieros, no entiendo esto que me acaba de llegar... Me dicen que la TV Pública, que no tiene plata, que levantó toda la programación, que echó gente... Increíblemente me cuentan que estarían cerrando contrato para que él tenga dos programas al aire", agregó Rial, sin todavía mencionar el nombre del empresario, pero dando a entender que la televisora, que no se encuentra en su mejor momento, busca incorporar a una importante figura de la pantalla chica.

Esto fue lo que contó Jorge Rial en Argenzuela sobre Marcelo Tinelli

Después de ese enigmático momento, Jorge Rial dijo: "Se trata de Marcelo Tinelli. Me dicen que está en tratativas con la TV Pública, o sea la televisión del Estado, manejada por este gobierno... Con la nuestra".

Además, el conductor de Argenzuela contó cuáles serían las propuestas que llevaría Tinelli a la TV Pública: "Al parecer, uno de los programas ya tendría conductora y sería Denise Dumas, a quien lleva a todos lados. Pero también me agregan que podría hacer el Cantando por un Sueño... Me aseguran que está negociando. Capaz se peleó con América, no estaría asumiendo el rol de Gerente de programación".

Jorge Rial reveló en "Argenzuela" información sobre el futuro de Tinelli en la pantalla chica.

"Tinelli últimamente tiene problemas de dinero y por eso en su momento se dijo que iba a alquilar los estudios de la TV Pública, que no estaría mal... Pero ahora me dicen que se estaría hablando de un desembarco del conductor en el canal, que no es lo mismo", cerró diciendo Rial.