La detallada crítica de Marina Calabró sobre la vuelta de un clásico que revitaliza el rating en El Trece

Este lunes, El Trece dio el puntapié a una nueva temporada del clásico programa Cuestión de peso, y la periodista Marina Calabró ofreció una detallada crítica del ciclo de servicios que logró revitalizar el rating de la tarde del canal en cuestión.

Con un horario de emisión que va entre las 14:45 y 16, la apuesta que El Trece puso nuevamente al aire cuenta ahora con la conducción de Mario Massaccesi, y un destacado equipo médico en el panel, incluyendo al legendario especialista Alberto Cormillot.

Desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró destacó que Cuestión de peso es un "formato probado", que en su vuelta a la pantalla chica tuvo un promedio de 5.3 puntos de rating, y picos de 6.

Entre "las sombras", la periodista remarcó que es cuestionable la selección de participantes de esta nueva edición del clásico que programa El Trece. “El casting no es que esté mal, está bien, es variopin to, pero por momentos mí me dio la sensación de que bordea el cliché. Por ejemplo, está Camila la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano". En este sentido, si bien Calabró aclaró que "todos tienen derecho a una oportunidad en materia de salud", el hecho de poner el foco en concursantes que son "hermanos de" o son "personajes"; excluye a otros que no tienen esos matices "de color" o de extroversión.

Además, Marina Calabró criticó los papelitos en el debut de esta apuesta de El Trece, y compartió una imagen de Mario Massaccesi "tapado de papelitos". "Muerte a los papelitos en televisión, antiguo, década del '80", sentenció la columnista.

La integrante de Lanata sin filtro además cuestionó además la presencia de una tribuna de público general que no tiene ningún rol específico, y consideró que la escenografía tiene algunos aspectos no convincentes como el escritorio en el que están los cinco profesionales médicos de Cuestión de peso. "Los veo amuchados, si uno hace un ademán porque le saca un ojo al de al lado. Es muy chiquito el escritorio. Eso no me gustó porque da idea de pobreza", apuntó Marina Calabró.

En cambio, a la hora de evaluar los puntos positivos de este incombustible éxito al que apuesta El Trece por el rating, la periodista subrayó que estuvo muy bien que comenzaran con un compilado de imágenes con los logros de Cuestión de peso. "El auto bombo, cuando uno ha hecho algo está bien. Me parece que no está demás recordar cundo uno ha prestado un servicio y ha dejado una huella", elogió la especialista en espectáculos.

Por otro lado, Marina Calabró destacó la labor de Mario Massaccessi al frente del ciclo: "Muy cálido, le encontró un tono alegre, empático. Lo que más me gustó es que no tuvo ni excesos ni euforia... Me sorprendió gratamente, como si lo hubiera hecho toda la vida. Hizo bien en agarrar este programa, es para vos Mario". Mario Massaccesi se ganó los elogios de Marina Calabró por su labor en la conducción de Cuestión de peso. Foto: Captura de video El Trece.

En este acierto que recuperó El Trece, la periodista también felicitó al equipo médico por su performance, desde Alberto Cormillot, hasta su hijo Adrián y su nieta Abril, pasando por su esposa Estefanía Pasquini.

A la hora de augurar lo que debería esperarle a El Trece en materia de ratig con el retorno de este ciclo de servicios, Marina Calabró ponderó a esta propuesta. "Aplausos, celebro la vuelta de Cuestión de peso a la televisión. Ojalá que puedan sostener los número, la verdad es que se lo merecen, porque está muy bien", celebró la columnista..