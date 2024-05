Marina Calabró reveló un escándalo de los Martín Fierro: “Telefe puso a…”

La tradicional ceremonia de la entrega de los premios Martín Fierro siempre da que hablar. En las últimas horas, se confirmó que la celebración será promediando septiembre y que irá a través de la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro. Ante esto, Marina Calabró habló en Radio Mitre y además reveló datos que seguramente traerán comentarios de todo tipo.

A modo de intro, Calabró interactuó con el conductor del programa: "Lanata se acuerda que dijimos que Telefe pasaba el Martín Fierro de televisión abierta al 8 de septiembre y que hubo una reunión entre los decisores del canal y Santiago del Moro para ofrecerle la conducción del evento. "¡Ay Lanata!", dijo Marina antes de aclarar que Ventura denunció que Telefe lo puenteó.

La periodista brindó fuertes datos

"No sé de dónde salió el nombre… si te digo que lo ha hecho muy bien cuando le tocó pero el Martín Fierro es APTRA y la comisión directiva todavía no lo tiene masticado y digerido ese nombre", sostuvo el afamado periodista en diálogo con la propia Marina a través de El Observador. "Pero antes de decírmelo vos, me lo tendrían que haber dicho a mí como presidente de APTRA", finalizó Luis.

"Nadie le avisó a Ventura que Telefe estaba hablando con Del Moro para la conducción del Martín Fierro y que había un principio de acuerdo. La sensación que a mí me da es que Ventura tiene otro nombre. Yo creo que él quiere a Marley", finalizó Marina en relación a un tema que va a dar mucho que hablar de acá hasta que se realice la habitual ceremonia en la que se entregan distintos premios.

"Me parece muchachos de Telefe que, aunque estén ustedes poniendo una tarasca muy importante, no pierdan de vista que el Martín Fierro es APTRA, que el presidente de APTRA es Luis Ventura que tiene que reportar a una comisión directiva", manifestó Calabró pocos instantes más tarde.

Calabró habló sobre los Martín Fierro (Prensa La Mesa de Mirtha)

Por último, la periodista cerró con la siguiente frase: "La verdad no me parece elegante que lo puenteen. Si hubieran ido de frente a decirle ‘queremos’ a Del Moro’, Luis hubiera dicho que sí. Este quilombete recién empieza".