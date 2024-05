Cuál es el famoso periodista del que se puso celoso el ¿ex? novio de Marina Calabró

Si bien, trascendió que la relación de Marina Calabró y Rolando Barbano no prosperó, poco se conoce sobre el momento exacto en que floreció el amor entre los periodistas y los motivos que condujeron a la pareja a desintegrar su vínculo y transitar por diferentes caminos.

Aunque los detalles de esta relación forman parte de una incógnita, circularon rumores que sacan a luz detalles íntimos de esta historia. Una fuente cercana a la ex pareja contó la verdad sobre el punto clave que llevó a Marina Calabró a optar por tomar distancia de Rolando, considerando que era lo más sano.

Se dice que cada pareja es un mundo y se torna difícil opinar desde afuera, desconociendo por completo la esencia de la misma puertas adentro. Desde afuera es complejo comprender la atmósfera que rodea a la relación. Sin embargo, en ciertas ocasiones suele percibirse los malestares.

En este sentido, la unión de Marina Calabró y Rolando Barbano, al parecer dejaba al descubierto comportamientos enfermizos. Según se filtró, el periodista no logró controlar sus celos y agobió con sus reproches a la hermana de Iliana.

Asimismo, aseguran que Rolando no podía soportar la buena relación laboral que Marina mostraba con su compañero de radio Esteban Trebucq. La buena onda que desprendían los colegas, alteraba las inseguridades de Barbano, sin poder controlar los celos que le ocasionaba esta conexión.

"La celaba mucho con Trebucq. Pero mucho mucho. No era un enfermo de los celos en general, pero al Pelado le puso muchas fichas por algo que no le gustó. Algo que dijo ella, algo que vio él, algo que hizo el Pelado, no sé, pero le cayó mal y se lo montó no en uno, en los dos. Todos los días algo, y Marina un poco que se agobió con todo eso" , declaró en diálogo con Paparazzi una fuente cercana a la ex pareja.