Tras la sanción extrema en Gran Hermano, Furia despotricó en vivo contra la producción

Este domingo se realizó una intensa gala de Gran Hermano en donde Furia fue sancionada por la pelea con Mauro. Juliana deberá transitar el resto del reality estando en placa de nominados sin poder ser salvada.

Luego del comunicado la jugadora le pidió a Santiago del Moro la posibilidad de hablar con la gente y aprovechó para atacar duramente al programa.

"Me calenté con la producción porque me quieren sacar", dijo asegurando que el ingresó de Mauro fue para desestabilizarla y que abandone Gran Hermano.

Mauro y Furia tuvieron una tensa pelea en Gran Hermano.

Siguió criticando duramente a la producción asegurando que "la sanción en general está mal hecha. Está mal hecha primero porque las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos".

"No lo toqué, no lo empujé y todo lo que se viene diciendo", agregó excusándose de que no debería haber sido sancionada con estar en placa todo el resto de Gran Hermano.

Mauro, por su parte, se defendió contando su versión: "Estuve muy mal esta semana", a lo que Furia le dijo "sos un actor, lloras de mentira" a los gritos y Santiago del Moro decidió terminar la charla y salir del aire.

Mirá el video de la pelea de Furia en Gran Hermano