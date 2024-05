Sabrina Rojas mandó al frente a Luciano Castro y contó que sigue enamorado de ella

Sabrina Rojas y Luciano Castro decidieron ponerle punto final a su amor hace un tiempo. Si bien, ambos estuvieron en pareja con otras personas, su vínculo sigue generando revuelo .Es cierto que los artistas siguen en conexión por los hijos que tienen en común, sin embargo se conjetura en el mundo mediático la sobre la posibilidad de un retorno.

Durante una entrevista con Socios del Espectáculo, Sabrina Rojas se encargó de disolver esta incógnita y reaccionó de manera picante al referirse a un posible regreso amoroso con su ex. Sin pelos en la lengua, la rubia expresó sus sensaciones y realizó una fuerte confesión sobre las intenciones de Castro.

“Yo conozco su intimidad y es un chabón sensible. Es bueno mostrarlo a veces. Él es nostálgico”, declaró la modelo. Asimismo, aseguró que sus sentimientos hacia el actor se degradaron y actualmente, no está enamorada de él. Por este motivo, volver a intentarlo con el actor, no está en sus planes.

Con el fin de rectificar sus dichos y evitar que los runrún sobre una posible vuelta con el actor se propague, la rubia, de manera tajante reconoció: “No me imagino la vida conviviendo con él, no me gusta, no volvería a besarlo, no me genera. Lo amo con todo mi ser, pero lejos”.

“Para mí Luciano es el chabón más fachero de la Argentina, es precioso, es hermoso, pero es como la hermana que tiene un hermano fachero que todas gustan de él, pero para mí es un hermano”, aseguró Sabrina Rojas. Asimismo, deslizó que Castro quizás tenga ánimos de reactivar el romance con ella y lanzó: “A lo mejor es él el que no suelta. Se dicen cosas de mí que muchas veces me dejan en una mala posición y muchas veces digo ‘si supieran’”.

Respecto a la separación de su ex con Flor Vigna, opinó: “Yo siento que cuanto más amor hay, más difícil es separarse y más tóxica puede ser la relación. Nos costó muchos años separarnos. Tal vez ellos acá lo pudieron resolver mucho más fácil, que también lo festejo”.