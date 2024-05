Rumores de crisis con Pedro Rosemblat: la inesperada reacción de Lali Espósito

Luego que en marzo pasado blanquearon su romance, Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzaron una relación amorosa donde se fueron mostrando súper enamorados y compañeros. Pero en los últimos días comenzaron a circular rumores de distanciamiento. La poca interacción que mantuvieron ambos en las redes las últimas semanas, algo poco habitual en ellos, sembró dudas sobre una posible crisis en la pareja.

En este contexto, fue la propia cantante quien decidió ponerle fin a las especulaciones. "¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé", escribió con ironía Lali en sus redes sociales junto a una captura de pantalla donde mostraba una lista de usuarios que le habían dado "Me gusta" a su publicación, entre los que se encontraba el periodista.

Luego, la cantante compartió otra imagen donde se los puede ver a los dos frente al espejo de un ascensor. "¡Se me dio chicos!", dejando en claro que la pareja está en su mejor momento.

Finalmente, la cantante subió una foto de ambos con efecto borroso, en la que están abrazados y sonriendo.

Por su parte, Rosemblat compartió en sus redes sociales las últimas tres fotos que publicó su novia, reforzando el mensaje de que el amor entre ellos sigue a flor de piel.