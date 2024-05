La última gran pelea en Gran Hermano: que se dijeron Flor y Darío cara a cara

Se avecina un momento bisagra, un punto cúlmine en el devenir de Gran Hermano, con la inminente definición de una placa de nominados muy caliente, en la que se pronostica una supuesta batalla entre Emma Vich y Martín Ku. Empero, también están bajo el foco otros participantes.

Justamente en la cena previa a la votación, que se desarrolló el sábado a la noche, con todos los concursantes que se someterán a la decisión del público se produjo un episodio singular, que protagonizó Darío Martínez Curti. El platense parece que habló de más, al menos para la consideración de Florencia Regidor.

La rubia enfrentó al más longevo de la casa y le transmitió su punto de vista respecto a su verborragia durante la comida. Sin filtros, la rubia le espetó en la cara: “Darío cavaste su propia tumba. ¿Esa es tu campaña?”. Ante el asombro de su compañero, intentó profundizar en su pensamiento.

Así, Regidor le enumeró todo: “Hablaste un poco de más, dijiste lo que pensabas. Estuvo perfecto, yo me miraba con Mauro y decía ‘que se calle’. Diste tu perspectiva de cómo eran los jugadores de antes, de otras ediciones”. Con paciencia, Darío le respondió: “Quería hacerles entender que las cosas no son como uno cree, la persona menos pensada que consideras que es poco jugador, puede ser uno muy bueno”.

“La perspectiva que tenés acá es diferente a la mirada de afuera. Por eso me explaye un poco más para que me entiendan”, añadió. Ante eso, Virginia Demo intentó comprender: “¿Pudo haber caído mal?”. Así, Florencia procuró ampliar: “Sentí eso con Mauro, como que hablaste mucho, como que los nuevos no jugábamos”.

Florencia le reprochó a Darío que haya hablado tanto en la cena de nominados.

Florencia confrontó a Darío y lo acusó de hablar de más

Regidor insinuó que podría haber sido perjudicial para sí mismo, empero Darío no aflojó y afirmó: “No dije nada malo, no fue una crítica. Hablé de los diferentes estilos de jugadores. Gente más extrovertida y otros introvertidos. Me la bancaré si tengo que irme. Estoy entregado, ¿cuál es el problema? Yo digo lo que pienso”.