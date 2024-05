La lapidaria crítica de Luciano Cáceres a Javier Milei: "Le contaría qué es..."

No son pocos los artistas que expresaron en estos meses su repudio y descontento ante el ajuste que Javier Milei implementó sobre la cultura. Ahora, quien alzó la voz fue Luciano Cáceres, mostrándose muy crítico del Presidente.



En una charla con el programa Desinteligencia Artificial, en Radio Continental, Cecilio Flematti le preguntó con qué figura política se reuniría para hablar, aunque sea, cinco minutos. Las opciones eran Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri.

Luciano Cáceres cuestionó a Javier Milei.



“En este momento, con Javier Milei”, contestó Luciano Cáceres. “¿Qué le dirías? Lo tenés cinco minutos, pero te está prestando atención, sin celular”, le repreguntó el periodista, dándole pie para que dijera lo que pensaba del momento actual.



“Yo lo que siento es que por ahí tiene algunas confusiones. Le contaría qué es la cultura, en qué andamos, qué se necesita, que por ahí no es sólo la cultura, los famosos que no están de acuerdo con su gobierno, sino que la cultura es muchas cosas. Y le hablaría un poco de eso y lo importante que es”, comentó Luciano Cáceres.



“Hace poco conversaba con Nito Artaza y me comentaba que en el año 2018 él enseñó teatro, dirigió un espectáculo con Milei. Por lo cual me sorprende este ajuste hacia la cultura y que quizás no tenga tan claro lo que sucedió”, agregó el actor.

Javier Milei.



Asimismo, Luciano Cáceres también elaboró una extraña teoría sobre las razones por las cuales Javier Milei decidió hacer un ajuste sin precedentes sobre la cultura desde que asumió la Presidencia de la Nación.



“El ajusta va por todos lados. Pero siento que hay algo histriónico en él que no encontró un poco su lugar y algo le debe haber afectado, pero ante la duda, mejor hablarlo. Tomemos un café, Milei”, analizó Luciano Cáceres.