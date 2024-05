La increíble crítica despiadada de Charlotte Caniggia a Lali, Tini y Becerra: “Cantan mal y son…”

El éxito las abraza en la actualidad, con la confirmación de su estatus de figuras de relieve internacional. Nadie podría discutir la imponencia de artistas como Lali Espósito, María Becerra o Tini Stoessel. Empero, Charlotte Caniggia se animó a gritar a los cuatro vientos una crítica letal contra las cantantes argentinas.

Sí, aunque suene extraño, la hija de Mariana Nannis saltó al espacio público a exteriorizar una recriminación fulminante sobre las capacidades de las estrellas musicales del momento, esas que llenan estadios, que motivan a millones de reproducciones en todas las plataformas.

La hermana de Alex Caniggia compartió su visión negativa respecto al talento de Tini, Lali o María en una entrevista con Caras TV, donde no se guardó nada y señaló su opinión filosa, focalizando en lo que considera una ausencia de registros vocales sonoros reales y que son una especie de “invento marketinero”.

Todo arrancó en el recuerdo de su paso por el Cantando por un sueño, sobre esa experiencia la mediática aseveró: “Yo me río de mí misma. Aparte me pagan por hacer el ridículo. ¿Quién no quisiera tener mi trabajo? A mí me encanta". Una honestidad brutal, con un alto contenido de humor sobre sí misma.

En pos de defenderse, Caniggia utilizó un recurso discutible al iluminar a otros y lanzó un dardo: "Hoy en día, todas cantan mal y todas usan auto-tune". Ante la pregunta del periodista, la hija de Claudio Paul intentó guardar las composturas: "Hay un montón, no quiero dar nombres, pero...".

Charlotte Caniggia aseguró que Tini, Lali y Becerra cantan mal

Envalentonada, Charlotte aceleró y abrió las puertas de su pensamiento contra las figuras argentinas: "No quiero mandar al frente, pero cantan todas mal". Y así soltó la bomba, con su declaración explosiva: "He visto shows de todas: de Lali, María Becerra, de Tini y todas cantan muy mal. O sea, sin el auto-tune. ¿Viste que ellas tienen una ayudita?".

“Creo que es todo marketing todo esto... las cantantes de hoy en día. Yo no siento que eso sea música. Se perdió la música en los 90, quedó ahí y ahora es como toda mier... lo que escucha la gente. Y siento que las letras son feas para los jóvenes, no les dan ningún tipo de mensaje positivo...", agregó.