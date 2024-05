La fuerte teoría de Beto Casella sobre la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Luego de dos meses de relación en los que todo parecía marchar bien, Marina Calabró y Rolando Barbano decidieron, sorprendentemente, separarse. Sobre esta noticia inesperada habló Beto Casella en Bendita TV.



Ahora, con el lógico dolor por la ruptura, la que rompió el silencio fue Marina Calabró, quien ya no comparte el estudio de radio Mitre con su ahora ex pareja. Allí, habló de cómo se siente y contó quiénes la ayudaron en estos días de tristeza.

Marina Calabró y Rolando Barbano están separados.



“Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita (Marcovecchio), que fue re amorosa. Me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apapachamos un poco en la casa de Jorge’. Y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando”, comentó la periodista.



“No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina Latorre. Soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar. Ojalá que podamos charlar con Rolando. Nada me haría más feliz”, agregó Marina Calabró sobre su estado de ánimo.



Por otra parte, en Bendita TV, Beto Casella abordó el tema con el cuidado y el respeto que consideraba por tratarse de la angustia de Marina Calabró, de quien es un amigo. No obstante, no se guardó su opinión al respecto.

Beto Casella opinó sobre la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano. Foto: captura de streaming.



“Pienso que había proyectos diferentes o a él le dio ese vértigo que le da a algunos tipos. Acá no hay ni un tercero ni una tercera”, analizó Beto Casella sobre los motivos de la separación repentina entre Marina Calabró y Rolando Barbano.



“No hay que tatuarse porque eso es mufa. Yo lo que quiero es que mi amiga Marina esté bien. No es joda porque vos cortás una relación y lo bloqueás de todos lados, pero ahí tenés que estar”, cerró el conductor de Bendita TV.