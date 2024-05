El pedido de disculpas en la cara de Mirtha Legrand a Mario Massaccesi por hacerlo pasar un momento fuerte con su sexualidad

Un momento singular se vivió en el almuerzo de Mirtha Legrand a raíz de una pedida de disculpas por parte de la conductora hacia Mario Massaccesi, por una pregunta misteriosa del pasado que parece haber molestado al periodista.

Sin ahondar sobre el motivo del pedido, el programa tuvo un ameno intercambio entre La Chiqui y el flamante presentador de Cuestión de Peso, quien recordó aquella visita al programa que terminó por incomodarlo.

“¿Qué te dije yo que no te iba a preguntar más y te lo pregunté?”, consultó La Chiqui para darle pie a la anécdota, que el ex conductor de TN prefirió mantener en el anonimato ante la nueva intromisión: “El secreto”.

A pesar de la insistencia de la mesa integrada por Joaquín Levinton, Gladys Florimonte, Silvina Escudero y Hernán Drago, los protagonistas prefirieron no ahondar en cuestiones del pasado y sí resaltar las disculpas a tiempo de la histórica conductora.

“Nunca fue develado, no te pregunto mas, eh”, sostuvo Mirtha y el invitado aclaró: “Se armó un despelote bárbaro y yo siempre rescato que ese mismo día usted me pidió disculpas acá en esta mesa”.

“Dos veces me pidió disculpas. Yo estaba dando una clase en la facultad y en eso veo un mensaje de Mirtha Legrand y ahí se disculpó. Y me dijo que le mandara un cariño a mi familia, algo que me conmovió mucho”, agregó el periodista.

“Cuando uno pide disculpas, ahí se termina el tema”, sentenció Mario Massaccesi resaltando el comportamiento de la conductora, quien suele ahondar en la profundidad de temas a veces incómodos para los invitados.

Para ponerle punto final al recuerdo de aquella participación en el programa, Mirtha Legrand resaltó: “No todo el mundo pide disculpas, pero cuando corresponde hay que hacerlo”.