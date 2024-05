Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas, contó cómo eran los viajes íntimos que hacían

Luego de un tiempo ausente de las redes sociales, Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas, volvió a postear y, para sorpresa de su más de medio millón de seguidores, volvió a expresar sobre el romance que mantuvo con el cantante y contó cómo eran los viajes íntimos.



Sucede que una de las cosas que más le gusta hacer, según contó, es asistir a eventos deportivos. Al parecer, esa era una actividad muy asidua durante el tiempo que mantuvieron una intensa relación.

Barbie Muriel y Jorge Rojas.



Ahora, Barbie Muriel compartió una foto en Instagram en la que se la ve disfrutando del sol, luciendo un vestido blanco, unas botas negras y el pelo recogido, con una copa de espumante en la mano.



Asimismo, a la imagen la acompañó con una profunda y extensa reflexión que compartió con sus seguidores de Instagram en sus historias. Allí, habló de los viajes que hacía con Jorge Rojas por alrededor del mundo.



“Siempre disfruto de estos eventos y esta experiencia de la Fórmula 1 fue muy significativa para mí: la primera vez que vine a este estadio fue a ver al Real Madrid y al Barcelona, junto a Jorge R. Y la primera vez que veía jugar a Messi”, escribió Barbie Muriel.

El posteo de Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas.



“La última vez que lo vi jugar también fue junto a él y fue nada más y nada menos que levantar la Copa del Mundo. ¡Vaya moraleja!”, agregó la amante de Jorge Rojas, con quien, al parecer, la pasó muy bien dándose grandes lujos.



“Hoy desde aquí también reflexiono y me digo a mí misma: no necesitás de nadie para pasarla bien y ser muy feliz. Todo lo que quiero lo puedo lograr por mí misma. Estoy orgullosa de mí y me encuentro feliz de esta nueva etapa. Nada de tristezas. ¡A gozar!”, concluyó Barbie Muriel.