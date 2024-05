Por qué Emilia Mernes tuvo que suspender su show

Emilia Mernes fue noticia durante las últimas luego de suspender el show que tenía estipulado para este viernes 3 de mayo por la noche. Como parte de su exitosa gira .MP3, la cantante tenía previsto un nuevo recital en el Movistar Arena, pero debió cancelarlo de manera inesperada.

Este show era la séptima noche de las diez en total que se encuentra programadas dentro de esta gira. Los boletos para cada uno de sus conciertos están agotados desde hace tiempo, por lo anoche hubo muchísimas personas que se quedaron sin ver a la intérprete.

¿Qué pasó? Una hora más tarde de que comenzara el show, Emilia Mernes salió al escenario para comunicar que el concierto sería suspendido. Según comunicó, se sentía muy mal de su voz y no iba a poder desplegar sus canciones, algo que realmente la entristeció mucho.

El recital debía comenzar a las 21, pero recién cerca de las 22 horas la cantante salió a escena para anunciar que se sentía mal y que por eso cancelaba el show. "Buenas noches. Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy", comenzó explicando.

"Me siento muy mal y les quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo", explicó la cantante, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas por su dolor. Definitivamente sabe el esfuerzo de sus fanáticos, pero al parecer la artista no tenía otra alternativa.

Con mucha angustia, Emilia Mernes le dijo a su público que "intentó hasta último momento para presentarse y para darles el show que se merecen". Sin embargo, luego agregó: "Pero realmente me siento muy mal", para luego informar que la suspensión del show fue por indicación médica: "El médico me dijo que no puedo así".

Por qué Emilia Mernes canceló su show.

Tras este anuncio, una integrante de su staff explicó que el show será reprogramado: “Esta función de hoy se reprograma para el martes (7 de mayo) a la misma hora. Si alguno necesita más información puede seguir las redes de Emi o las redes de Fénix Entertainment”.