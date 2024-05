Madonna arrasa en Río de Janeiro ante más de dos millones de personas

Si bien los pronósticos inicales hablaban de dos millones de personas agolpadas en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, con el paso de las horas el registro creció a un número cercano a los dos millones y medio de fans expectantes por el show gratuito de Madonna como cierre de su gira The Celebration Tour. El recital empezó con una hora de demora, ante la ansiedad de todos los presentes que acudieron desde distintos puntos de Latinoamérica para el gran evento.

El espectáculo que resume cuatro décadas de carrera de la inigualable reina del pop pasó por grandes ciudades del mundo en los últimos meses, y Madonna quiso dar el broche final en Río de Janeiro, escenario que ha sido sede de otros shows masivos como los que brindaron en anteriores ocasiones The Rolling Stones y Rod Stewart.

Con un puente que conecta al legendario hotel Belmond Copacabana Palace con el escenario al que arribó Madonna y su equipo, en esta noche especial que marca el regreso de la diva a Río de Janeiro tras más de una década de ausencia en dicha ciudad.

El concierto, transmitido para todo Brasil por TV Globo capta el descomunal despliegue de 270 toneladas de equipamiento que llegaron a Brasil en tres aviones de carga, y fueron trasladados hasta la playa de Copacabana en más de 30 camiones.

La impresionante noche de cierre de la gira de Madonna con la que celebra 40 años en el mundo de la música, es un repaso por lo más destacado en la carrera de una estrella inigualable, con la intepretación de clásicos como Everybody, Like a prayer, Into the groove y Vogue.