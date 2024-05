Virgina de Gran Hermano confesó qué es lo que más odia de Furia

Falta cada vez menos para que llegue el final de Gran Hermano y nadie quiere quedarse con las manos vacías. Por eso, salvo en el caso de Los Bros, el resto de la casa comienza a mirarse de reojos, en especial Virginia y Furia.



Si bien nunca se llevaron bien, en algún momento armaron alguna estrategia compartida que finalmente no dio resultados. Luego, en varias oportunidades, expresaron su mala relación, en especial cuando les tocó convivir con la hija de la oriunda de La Plata.



En ese marco, Virginia ya no oculta su fastidio con Furia y, en una charla con su hija Delfina y Florencia Regidor, confesó qué es lo que más odia de Juliana. “Vos fíjate lo machista que es esta mina, que está con todos los hombres. Ni quiere a ninguna mujer”, remarcó.



“Me llama la atención porque ella se hace la mujer fuerte y la mujer qué sé yo y no quiere a las mujeres en realidad. Siempre va en contra de las mujeres”, agregó Virginia en referencia a las estrategias de Furia, la gran candidata a ganar el reality de Telefe.



No obstante, si bien los cuestionamientos de Virginia empezaron por el juego de Furia, también apuntó por el lado personal. “Siempre habla de los cuerpos, me cago de risa. Siempre que pudo decir algo de los cuerpos, lo dijo”, sostuvo.

Furia y Virginia ya no se pueden ni ver en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



En ese momento, Virginia recibió un apoyo inesperado por parte de Florencia Regidor. Es que, en una casa en la que todos los que le hacen frente a Juliana se terminan yendo, ya nadie busca ir contra ella, pero la joven no tiene reparos en decir lo que piensa.



“Sabés qué pasa, Vir, nadie le da la importancia. Entonces, la gente sale de acá y dice que es una tipaza, super graciosa. Queda como que es un personaje. Pasó con todas las personas que se fueron”, comentó Florencia.