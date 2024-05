Dalma Maradona confesó a quiénes no dejaron entrar al velatorio de Diego

En la previa del juicio que involucra a nueve profesionales de la salud imputados por el fallecimiento de Diego Maradona, su hija Dalma habló sobre la versión de la suspensión del proceso y reveló los nombres de las personas a quienes no dejaron ingresar en el velatorio del ícono del fútbol.

En diálogo con Ángel de Brito en su ciclo de streaming por Bondi Live, Dalma Maradona se refirió a algunas maniobras para manchar el nombre de su padre y entorpecer el proceso judicial. “Mi papá no está, encima le querés echar la culpa a él de su muerte, es imposible”, disparó la actirz.

Poco más tarde, consultada por LAM (América), Dalma Maradona insistió: “Ayer tuve un día de furia y la verdad es que quieran culpar a mi papá de su muerte, yo no lo puedo soportar. Es difícil, es raro, porque después de tres años piden cosas que no son posibles, pero no porque yo te diga ‘no, no se puede’ pasaron tres años, o sea, ¿ahora te acordás?”.

Luego, la hija de Diego Maradona confirmó que el jucio comienza el 4 de junio. "Ya no se dilata más nada. Era obvio que antes del juicio iba a arrancar esta situación de mover un poco y de ver cómo pueden zafar y es lógico, creo que los abogados de ellos trabajan para eso, pero no puedo dejar pasar que le echen la culpa a él de su propia muerte. Es rarísimo”, insistió enojada Dalma.

En tanto que consultada sobre la supuesta prohibición a Lucía Galán para que se despida de Diego Maradona en su velatorio, la actriz aclaró: “Nada que ver. Tuvimos un pedido particular, que todos lo saben, que sí fue pedido nuestro, por cuestiones que estaban latentes, que fueron dos personas que no las dejamos entrar”.

Entonces para despejar intrigas, Dalma Maradona mencionó: “Una era Rocío Oliva, que se encargó de decirlo en todos lados, y el abogado (Matías Morla), que no lo puedo nombrar, pero que sabemos quién es. Ellos dos se encargaron de decir que mi hermana y yo no los dejamos entrar, y sí. No tendría problema en admitir si hicimos una lista, pero no es cierto. Fueron esas dos personas, que nos encargamos personalmente de que eso no suceda”.

Por último, al referirse a Rocío Oliva, Dalma Maradona explicó sobre su determinación de no dejarla pasar al velatorio de El Diez: “No voy a dar puntualmente la razón, ella la sabe perfecto, nosotras también, es raro que después diga que no sabe por qué no la dejamos entrar. No iba a salir a explicar en ese momento cuando estaba despidiendo a mi papá. Aparte no tengo nada que explicar”.