Por qué se cambió el apellido Melina, la excantande de Agapornis

Entrar a la cuenta de Instagram de Melina, la excantante de Agapornis, es encontrar un detalle llamativo: “Meli Brizuela, ex Lezcano”, dice. Es que la artista dejó atrás una historia difícil y decidió cambiarse el apellido, en busca de su identidad.



“Mi papá se fue de casa cuando yo tenía un año y medio, por lo que prácticamente desde que tengo memoria me crié con mi papá del corazón, Tirso Brizuela. Él llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 3 años y formó una familia con mi mamá, Mabel”, comenzó contando en charla con La Nación.

Melina Brizuela, la excantante de Agapornis, contó por qué se cambió el apellido. Foto: @melchorlez.



Ante la pregunta sobre por qué decidió cambiarse el apellido, Melina Brizuela explicó: “Durante mucho tiempo viví con enojo hacia mi padre biológico por toda esa ausencia y abandono que había sentido desde chica; incluso llegué a borrarlo de mi mente. Para mí él no existía”.



“No entendía por qué una persona que me había dado el apellido no quería estar más en mi vida. Sin embargo, con terapia y mucho trabajo interno, entendí que tenía que dejar de pelear contra el mundo y aceptar”, agregó la cantante de Agapornis.



En ese sentido, compartió cómo hizo para transitar ese camino de aceptación. “Tenía que aceptar que era Lezcano, aceptar que tenía un padre biológico y también un padre del corazón. Una vez que asumí eso, pude permitirme elegir cómo yo quería identificarme en la vida. Esto es lo que es y lo que me tocó. Y hoy por suerte puedo decirlo desde un lugar lindo, ya sin rencores”, comentó Melina Brizuela.

“Él es muy pragmático, hasta que no tenga todos los papeles no festeja. Hoy me mandó un mensaje diciéndome: ‘Te quiero mucho, hija’. Toda la vida solé con tener el apellido de mi papá. Creo que era un sueño de los dos”, añadió.



“Por eso pienso que cambiarme el nombre en algún punto es también hacerle un regalo muy grande a él, que me dio tres hermanas. Cambiarme el apellido fue como renacer para mí, volver a empezar”, cerró la cantante de Agapornis.