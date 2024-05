¡No era Furia! Mauro confesó qué mujer le gustaba en la casa de Gran Hermano

Hace unas semanas, Mauro Dalessio dejó la casa de Gran Hermano eliminado por Furia, quien fuera su pareja en el reality. Si bien ellos se reconciliaron horas previas a desenlace, ya era demasiado tarde para evitar que la votación se polarizara entre ellos.



Fue así como Juliana se lamentó mucho por su salida, entendiendo que la reconciliación había llegado tarde y que la tendencia no se revertiría. Ella sobre el final intentó que sus fanáticos votaran para que se fuera Emanuel.

Furia y Mauro, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Sin embargo, las cosas entre Furia y Mauro quedaron muy bien, al punto de que ella llegó a soltar algunas lágrimas con su salida. Ahora, una vez afuera de la casa más famosa del país, el rugbier habló de su estadía y sorprendió con una confesión.



En una charla con la cronista Naiara Vecchio, Mauro Dalessio contó que, apenas ingresó a la casa de Gran Hermano, le había llamado mucho la atención una mujer que, sorpresivamente, no era Furia.



“Me gustaba Florencia. Yo al principio le dije que me gustaba. Le tiré bastante onda, pero al principio estuvo un poco tímida. Después se soltó y yo ya me había juntado con Furia. Ella se quedó con Nico. Igual las dos parejas re bien”, comentó Mauro.

Florencia, la chica en la que se fijó primero Mauro antes que a Furia en Gran Hermano.



Asimismo, el joven rugbier se refirió a las razones por las que hubo tantos cortocircuitos con Furia. “Yo creo que estaba muy dolida porque no quise jugar con ella. Pero eso fue simplemente porque ella hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que yo no los comparto”, explicó.



Hace unos días, cuando le tocó salir de la casa de Gran Hermano, Mauro aclaró que no se había acercado a Furia por estrategia. “Había visto muy poco el programa. No entré directo a estar con Furia. Es más, creo que durante las primeras tres horas le di un pico a toda la casa”, cerró.