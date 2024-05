Una ex del flamante marido de Jésica Cirio disparó una delicada acusación contra el empresario

El casamiento de Jésica Cirio y Elías Piccirillo que se produjo el domingo 26 de mayo, llegó acompañado por la polémica sobre el pasado del hombre que se convirtió en el flamante marido de la modelo. Y ahora, una ex del empresario en cuestión disparó una delicada acusación.

Al abordar los detalles del casamiento de Jésica Cirio y Elías Piccirillo, el periodista Diego Esteves contó en A la Tarde (América): "Pamela Moreno, la ex de Elías Piccirillo, flamante marido de Jésica Cirio, habló desde un lugar muy especial. Dice: 'Estoy internada por culpa de él, de toda la mala sangre que me hice a su lado'. Ella está muy enojada, estuvieron en pareja un año y medio y se terminó la relación cuando Elías le habría pedido plata prestada, y dice que nunca le devolvió el dinero".

Jésica Cirio junto a su marido, Elías Piccirillo. Foto: Instagram @jesicacirio.

Luego, en dicho programa pusieron al aire un audio de la mujer que cuestiona en duros términos al nuevo marido de Jésica Cirio. "Yo conocí hace unos años a Elías, en 2010. No era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene. Nosotros vivíamos en Florencio Varela, y la empresa donde trabajábamos se mudó del centro a zona norte. Entonces él y la hermana se encargaban de organizar el traslado con la combi. Hasta que de un día para el otro nos quedamos sin viajar. Él vivía en el fondo de Florencio Varela, en un barrio muy humilde. Cuando se separó, la hermana le prestó un cuartito donde vivía, solo tenía una cama de una plaza", comentó la ex de Elías Piccirillo tras el lujoso casamiento del empresario con la modelo.

Pofundizando su acusación, la mujer redobló contra el marido de Jésica Cirio: "La verdad que no tenía un buen pasar económico, y todos nos fuimos casi con la misma indemnización, entonces no entendemos cómo pel vio algo que nosotros no vimos... Le debe a Dios y María Santa una velita a cada uno. Dicho sea de paso, ahora que tiene plata podría devolverla".

Finalmente, Pamela Moreno comentó sobre Elías Piccirillo: "Lo que sí notamos es que, de un día para otro, cuando empezó a salir con Cirio y cuando lo nombraron en la televisión, él borró y cambió todas las redes y dejó solo las fotos de los viajes. Eliminó literal su pasado por completo".