El descargo de la China Suárez tras pasar la noche de Marcos Ginocchio

La China Suárez (32) y Marcos Ginocchio (24) están vinculados desde mayo de 2023 porque se cruzaron en la fiesta organizada en su edificio por el reconocido influencer Lizardo Ponce, apenas Marcos se fue de la casa de Gran Hermano. Después de haber coincidido ahí y en la Bresh, empezaron a seguirse en las redes sociales.

Eugenia causó un gran furor mediante las redes sociales después de compartir una foto de Marcos, el ex participante de Gran Hermano. La artista, que ya había sido relacionada con el modelo de Multitalent, terminó borrando la publicación e hizo un fuerte descargo.

Aunque ellos ya se conocían, debido a que los dos comparten de representante a Willy García Navarro y son parte de la prestigiosa Agencia Multitalent, durante el año pasado, Marcos y Eugenia, compartieron muchos momentos, fiestas, eventos y aventuras juntos.

La China hizo la aclaración de la foto que subió de Marcos.

Todo empezó cuando la China, a través de sus historias de Instagram compartió una foto de Marcos durmiendo en un sillón. En la que escribió: “Parece que no sale”.

Pese a que para ella fue una simple foto inocente y tierna que hizo por ser amigos que se juntaron a pasar el rato, los seguidores lo mal interpretaron enseguida… es que hace más de un año hay rumores de su noviazgo.

Después de todo lo que causó alrededor de la historia, Eugenia sintió la obligación de publicar un descargo aclarando el significado detrás de esa foto. En una imagen de una playa, la actriz, cantante y modelo preguntó: “¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos?”.

La foto que subió la China de Marcos durmiendo.

Cerró junto a un emojie de dos manos armando un corazón: “Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”.