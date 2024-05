El mal momento que pasó Sol Pérez por trabajar sin haber estado recibida

Además de ser panelista de los debates de Gran Hermano, Sol Pérez puede ostentar un título universitario, algo que no es muy habitual en la televisión, ámbito al que muchas veces se puede llegar sin tanta preparación.



En el caso de Sol Pérez, desde hace mucho tiempo ya está instalada en los medios, donde se ganó un lugar importante. Sin embargo, en ocasiones tuvo que atravesar momentos complejos por no haber estado recibida.

Sol Pérez, el día en el que se recibió de abogada. Foto: @lasobrideperez.



La panelista del debate de Gran Hermano y recientemente graduada en la carrera de abogacía contó que sufrió muchos prejuicios hace un tiempo cuando, sin haber estado recibida siendo mujer, trabajó con alguien que estaba muy preparado.



“Me juzgaban mucho una vez me dieron la posibilidad de hacer una conducción con una persona que está muy preparada, pero todo el mundo me preguntaba por qué me daban la posibilidad a mí”, contó en una charla con Infobae.



“Yo estudiaba derecho en la UBA, pero me ponían en jaque por tener ese lugar. A él nadie le decía nada y después contó que estaba terminando el colegio. Me juzgaban a mí con una carrera universitaria, pero a él nunca le preguntaron y no había terminado el secundario”, agregó Sol Pérez.

Asimismo, la ex “Chica del Clima” o “Sobre de Pérez”, como se la conocía en los comienzos, aseguró que, si bien los tiempos fueron evolucionando, todavía resulta complejo transitar por los medios siendo mujer.



“Ser mujer pesa un montón. Es más pesado que ser hombre. No por mi forma de vestir, de contestar ni de ser, sino por ser mujer y estar en un lugar en el que siempre preguntan por qué”, cerró Sol Pérez.