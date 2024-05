Cami Mayan reveló un horrible gesto de Alexis Mac Allister luego de haber tenido sexo

Si bien pareciera que cada uno hizo su camino, no todo parece estar resulto y concluido entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister. El futbolista está en pareja con Ailén Cova, pero su ex aún tiene cosas para decir.



Sucede que, en una visita a Patria y Familia, streaming que sale al aire por Luzu TV, Camila Mayan volvió a hablar del futbolista del Liverpool de Inglaterra, pero no lo hizo con los mejores recuerdos precisamente.

Es que la joven influencer recordó un horrible gesto que Alexis Mac Allister tuvo con ella luego de tener relaciones sexuales, en la época en la que todavía eran novios, etapa que terminó en el mismo diciembre en el que él fue campeón del Mundo en Qatar con la Selección Argentina.



Según el relato de Cami Mayan, luego de festejar su cumpleaños con amigos, tuvo sexo con el mediocampista de la Scaloneta, quien luego, inmediatamente, se puso a chatear por WhatsApp con una persona a las 4 de la mañana.



“Le dije: ‘Ay, qué hacés hablando a esta hora’. No se lo dije mal, pero me dio intriga”, comentó Camila Mayan. En ese momento, él tapó el teléfono y le repreguntó: “¿Qué, no puedo hablar con mi amiga?”.

“Se enojó. Al día siguiente él se fue y yo me quedé mal. Después le pedí perdón. ¿Y adiviná? ¿Adiviná dónde está?”, agregó Camila Mayan, completamente indignada con la situación que estaba viviendo.



Hay que recordar que Alexis Mac Allister decidió terminar su noviazgo con Camila Mayan en diciembre de 2022, prácticamente durante las Fiestas de Fin de Año. Inmediatamente, oficializó su relación con Ailén Cova.