Emilia Mernes repareció con un categórico mensaje sobre su salud tras el rumor de embarazo

Tras tener que reprogramar algunos shows por un cuadro de gastroenteritis aguda, Emilia Mermes repareció este jueves a la tarde en las redes sociales con un mensaje para sus seguidores en el que habló sobre su salud y despejó las versiones de embarazo.

Luego de remarcar que los profesionales que la atendieron le recomendaron descansar para poder recuperarse, Emilia Mernes les pidió perdón a sus fans por la cancelación de algunos conciertos, y se mostró con buen semblante de salud. "Siento que les fallé, pero no realmente tenía otra opción, y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal", expresó la artista a través de sus historias de Instagram.

Además, Mernes reconoció que algunos temas personales causaron un impacto en su salud, "Necesitaba recuperarme para brindarles el show que ustedes se merecen", enfatizó.

Luego, en un tono más optimista Emilia Mernes detalló: "Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza".

Finalmente, tras agradecer el apoyo incondicional de sus fans, Emilia Mernes descartó de plano la versión de embarazo al remarcar: "Y por último no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy".