Se estrenó la película sobre Nahir Galarza: dónde verla y cuánto habría cobrado la asesina por su historia

A seis años de que Nahir Galarza asesinara a su novio, Fernando Pastorizzo, y la joven se convirtiera en la ciudadana argentina más joven en ser sentenciada a cadena perpetua, se estrena en Amazon Prime Video basada en el crimen que conmovió al país.

Según trascendió, solamente hubo en la previa del estreno una función para los actores y familiares de la víctima. Con el elocuente título Nahir, esta producción focaliza en el brutal crimen de Pastorizzo, el joven que fue ultimado por Galarza de dos disparos cuando tenían respectivamente 20 y 19 años.

El caso policial tuvo aristas macabras, ya que en un determinado momento, la asesina llegó a acusar a su padre, un oficial de la policía, de ser el autor del hecho. El esteno de este film de Amazon Prime Video viene acompañado de una profusa controversia en las redes sociales, ya que al estar la historia narrada desde el punto de vista de la agresora, algunos ya acusan a esta recreación de victimizar a la asesina.

En diálogo con la periodista Lupe Torres, de LA NACION, el abogado de Nahir Galarza, José Ostatoza, aseguró que no fue parte de ningún tipo de acuerdo o contrato con ejecutivos de Amazon Prime Video. “Esa circunstancia estuvo manejada pura y exclusivamente por la familia, creo yo, de Nahir Galarza, si es que realmente hubo eso que dicen que hubo, algún tipo de pago. A mí no me consta”, enfatizó el legrado.

Valentina Zenere interpreta a Nahir Galarza en la esperada serie. Foto: Cortesía Amazon Prime Video.

Sin embargo, algunas fuenetes le detallaron al mencionado medio que Nahir Galarza cobró 50.000 dólares por la cesión de los derechos de su historia a Amazon Prime Video. Además, según trascendió el padre de la joven habría invertido ese dinero en un criadero de gallinas en Gualeguaychú, mientras otros sostienen que la reclusa pidió que ese monto esté destinado a un tratamiento de salud de su hermano Araon.

Por otro lado, el abogado de la madre de Fernando Pastorizzo, Rubén Vera, le rermarcó a La Nacion que su representada "no cobró absolutamente nada" por parte de Amazon Prime Video, pero en caso de que esta adaptación del crimen perpetrado por Nahir Galaraza provoque algún daño en el buen nombre de la víctima, evaluarán una indemnización económica.