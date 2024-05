Beto Casella fulminó a Wanda Nara luego de quejarse por viajar en clase económica: "Me tiene los huev**..."

"Es como el peor vuelo de tu vida", así fue como Wanda Nara definió su viaje en clase económica luego de haber perdido su vuelo a Turquía en primera clase. La empresaria estuvo en Roma algunos días, donde grabó episodios para el programa que conduce en Italia, L’Acchiappa Talenti (RAI). Sin embargo, a la hora de regresar a Turquía para reencontrarse con su familia, la modelo perdió su vuelo y no tuvo otra opción que viajar en clase turista junto a Kennys Palacios, su amigo y estilista.

Nara publicó un video en su cuenta de TikTok (@Wandaentiktok) contando todos los inconvenientes que vivió al estar en la clase económica de un avión y además mostró los lujosos productos que compró en Italia.

Este fue el video que compartió Wanda Nara en TikTok contando la odisea de viajar en clase económica

"Sacamos otro vuelo a último momento. Estamos desde las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino haciendo un montón de cosas. Shopping, compras. Sacamos este vuelo entre medio de personas. Pero tengo que volver a casa. La chica me dijo '¿estás segura que lo querés?'. El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida, pero no importa. Lo más lindo es que pasamos siete horas en el aeropuerto de un viaje de dos horas", fue una de las frases que lanzó la cantante en el video.

Luego de que se viralizara el video, Wanda Nara recibió miles de críticas por sus dichos, y una de las personas que repudió la actitud de la modelo fue Beto Casella. El periodista expresó su opinión respecto a esta situación en el programa que conduce por El Nueve, Bendita.

Casella explotó contra la cantante. Créditos: captura de pantalla Youtube Bendita.

"Empaticemos con una persona que viajó y que le faltaron dos personas y un boliviano. Viste como es el hater, que te sigue pero te delira también. Por ahí de los 20 millones de seguidores, 17 querían que se caiga el avión", dijo irónicamente.

"Que se quede en Italia y que coma prosciutto allá y que no vuelva nunca más. ¡Me tiene los huev** llenos!", concluyó Beto Casella. Y Edith Hermida sumó: "No tengo huev** pero lo mismo, ¡nada de lo que haga Wanda Nara me importa!".