El brutal mensaje de Felipe Fort: llora por Ricardo y no puede ser feliz

El hijo de Ricardo, Felipe Fort se volcó en sus redes sociales con un sentido mensaje, en introspección a lo que es su presente y el peso de sus responsabilidades, desde la partida de su padre y la mayoría de edad.

Un apellido histórico, sumado a un legado que excede lo económico, teniendo en cuenta la relevancia que tuvo su padre en los medios, atentan de alguna manera en el hermano de Marta Fort, que hizo una sentida reflexión.

“Quisiera ser tan felíz como cuando era chico. Que mi cerebro me diera un descanso y poder parar de sobrepensar. Desearía que mis expectativas y deseos no fueran tan altos para poder concentrarme en lo que realmente importa”, descargó a corazón abierto.

Cabe recordar que Ricky dejó el plano terrenal a la temprana edad de 45 años, un 25 de noviembre de 2013, cuando los mellizos sólo tenían nueve años. Tras el fallecimiento de su padre quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez.

Sin dudas, la muerte de quien fue pareja de su padre durante seis años también fue un golpe duro para Felipe y Marta. Especialmente por las formas, tras la caída de Martínez desde un piso 21, poco tiempo antes de que los chicos lleguen a la mayoría de edad.

El joven de 20 años recordó al comandante desde su perfil de Instagram: “A veces no me quedo quieto, solo para distraerme y no pensar de más. Ya que si lo hago todo lo relaciono con él, si logro algo, no lo voy a poder compartir”.

“Por el contrario, si no lo logro, no le puedo pedir ayuda, consejos o simplemente un abrazo”, se lamentó el joven sobre una partida que dejó un vacío en las entrañas de la familia Fort.

Por último, Felipe cerró su conmovedor descargo con un mensaje de esperanza pensando en lo mucho que le queda por concretar: “Aún así sigo adelante, porque llegar a cumplir mis objetivos y compartir con la gente que quiero es lo que me mantiene en el camino”.