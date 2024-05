Cris Morena enseñó el impactante parecido entre su nieta y Romina Yan

Azul Giordano, hija de Romina Yan y Darío Giordano, cumplió 18 años el pasado viernes 17 de mayo y su abuela, Cris Morena, la felicitó en su cuenta de Instagram (@Bycrismorena) con un tierno posteo.

"¡Feliz cumple, amor mío! Siempre juntas @achu.giordanoo", escribió la empresaria junto a la imagen en donde aparecen juntas. El posteo ya cuenta con más de 25 mil "corazones" y 400 comentarios.

La imagen que compartió Cris Morena en la red social. Créditos: Instagram Bycrismorena.

Giordano recibió varios saludos de seguidores y también de celebridades, como Catherine Fulop. Sin embargo, la gran mayoría notó una increíble parecido entre Romina y Azul.

"Idéntica a Romina"; "Ayyy, pensé que era una foto tuya y de Ro... por siempre, Ro"; "Por Dios, es idéntica a Romi", fueron algunos de los comentarios que recibió Cris Morena en su publicación.

La actriz tuvo tres hijos: Franco, Valentín y Azul. Créditos: Instagram Franyan_.

Por otro lado, Franco, su hermano, también realizó una publicación en Instagram para desearle un feliz cumpleaños. "Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aún así me quedaría corto... no me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo... Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños", fueron las dulces palabras que le dedicó su hermano.