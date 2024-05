Jorge Rial acusó a Beto Casella de "hacer el ridículo" y recibió una áspera respuesta

En los últimos meses, varias figuras consagradas de la conducción en radio y televisión se han sumado al universo del streaming, y Jorge Rial deslizó una picante acusación contra sus colegas por incursionar en un lenguaje mayormente dominado por la juventud. En contrapunto, Beto Casella defendió su desembarco en una nueva plataforma y disparó contra los conceptos de su colega.

"El streaming no es para mayores de 40. No hagan el ridículo. Quiéranse un poco. Dejen a los pibes", sentenció contundente Jorge Rial desde su cuenta de X, aunque sin mencionar a referentes como La Negra Vernaci, Ángel de Brito y Beto Casella, quienes recientemente han estrenado sus espacios en el mundo del streaming.

Jorge Rial arremetió contra sus colegas que incursionan en el streaming. Foto: X @rialjorge.

Concretamente, Casella debutó hace unos días en Bondi y en respuesta a la acusación de Rial el líder de Bendita (El Nueve) remarcó en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece): "Varios profesionales entonces se tendrían que retirar de YouTube y el streaming con millones de seguidores... es una estupidez total pensar que el streaming es para pibitos".

Pero luego Beto Casella fue por más contra Jorge Rial y sentenció: "Me parece una idea estúpida, de alguien que tiene una cabeza vieja. Yo salgo a ganarme la vida pensando que le va a divertir a la gente. Algunos podemos salir a la calle todo el día y que te digan 'te banco', pero hay gente que no puede salir a la calle... Los que se metieron en la grieta muy jugados, los escrachan".

Además, en una clara referencia a Jorge Rial, Beto Casella sostuvo: "Cada uno se gana la vida como puede, y uno se gana la vida según lo que tiene en la cabeza. Yo por suerte y gracias a Dios, mi empresa nunca me dijo qué tengo que decir, qué línea seguimos o ‘salí a pegarle a este’. Espero no tener que hacerlo nunca porque ya estoy grande y ya no creo, a esta altura, que me dedique a eso. Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo ‘Betito, Betito’, ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad".

Finalmente, Casella subrayó tajante: "Mientras sea genuino, te va a ir bien y te van a recibir bien. Y si no, estás agazapado en las redes esperando que a lo demás les vaya mal. Hay colegas que están todo el día mirando a ver si le va mal al otro. No se puede vivir así, me parece que te enfermás".