Vero Lozano sorprendió a todos con su técnica secreta para separar la clara de la yema

Se viene Bake Off próximamente en Telefe, por lo que distintos programas del canal giran en torno a eso. No fue diferente en el caso de Corta por Lozano, ya que Vero recibió a Benjamín Rojas.

La idea era que ambos cocinen, por lo que lo primero que debían realizar era separar las claras de la yemas del huevo. Rojas hizo el viejo movimiento de romper el huevo a la mitad y pasar la yema de una cáscara a la otra mientras que la clara cae en el recipiente. "Esto lo aprendí cuando entrenaba", sostuvo.

Sin embargo, Lozano sorprendió. "Hay otro método que es así...¿Sabías, no?", manifestó Vero, previo a agarrar un huevo, partirlo sobre el plato y apretar una botella por sobre el contenido con lo cual logró succionar la yema y separarla de la clara. Atónito, Benja dijo: "¡¡Noo, muy bueno ese!!".

Vero junto a Benja

Recientemente, Lozano fue noticia por opinar del retorno de Jey Mammon a la TV. Consultada por Intrusos (América TV), la conductora opinó sobre la vuelta a la televisión del artista y reveló si aceptaría estar presente en su nuevo programa.

"La Justicia dio por prescripta la causa, o sea que él en realidad no está infligiendo ninguna ley, en ese sentido me parece bien que su vida continúe. Yo no soy quien para decir que no puede trabajar más", expresó la conductora de Cortá por Lozano (Telefe).

Vero trabajando en la cocina

"Yo creo que él tiene derecho a seguir trabajando y que después cursará internamente lo que le pase a él con todo lo que ocurrió. Tal vez el paso del tiempo le permite una reflexión distinta", sumó. Finalmente, consultada si iría a su programa, Verónica respondió: "No sé, si iría o no, no sé qué responder, diría: ‘el canal no me deja’", expresó entre risas. "Hablando en serio yo lo quiero a él, le tengo cariño, me parece que lo que pasó fue espantoso, pero también no soy quién para juzgar", comentó.