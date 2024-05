La hermana de Furia reveló en qué momento empezó su "enojo con el mundo"

La hermana de Furia habló sobre la violencia que está manejando la jugadora

El comportamiento de Juliana Scaglione “Furia” viene llamando mucho la atención y despierta el interés de los espectadores que miran el programa de Gran Hermano 2023. El periodista Luis Ventura invitó a Andrea Scaglione, la hermana de la protagonista, quien contó como es la personalidad de ella.

El periodista Ventura le preguntó en vivo: “¿Y cuándo le aparece la furia a Juliana?”, A lo que Andrea Scaglione se sinceró: “Es una rebeldía que es contra el sistema. Ella creó una empresa que se llama ‘rompiendo el sistema’ en inglés. Ella era muy chiquita y empezó a comprar remeras, mandó imprimirlas con esa frase y la ropa era muy linda. Empezó a hacer como una venta de eso, con su página, ella se armó todo y creo que tendría 16 años cuando hizo eso. Era muy chiquita”.

Además, agregó: “Y ahí empezó con un enojo con el mundo. Todos podemos tener ese enojo, me puede pasar a mí también y la comprendo. Y en ese caso a Juliana yo la entiendo, ella es muy inteligente”.

Furia expresa su descontento en el programa

Después, reveló una charla íntima que tuvo con la jugadora: “Yo le dije ‘hermana mía. Sos una persona que no sé en qué mundo tenés que estar. No entiendo si tenés que estar en este país, si tenés que estar en otro lado o tenés que estar en otro mundo. Realmente, no te entiendo’. La noto diferente de mis otros hermanos, la noto muy distinta. Ella, de muy chiquita y rápidamente, entendió cómo es la vida, pero con respecto a lo artístico”.

Andrea Scaglione cuenta en detalle su relación con la hermana

Para finalizar, la invitada cerró respondiendo ante la pregunta que le había hecho el periodista con respecto a la actitud agresiva de Furia: “No, es enojona porque mi abuela también era así. Ella no va a llegar a pegar, sabe que no va a levantar la mano. Pudo haber tenido problemas porque levanta la voz, grita mucho y la conversación se va”.