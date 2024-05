La firme crítica de Laura Azcurra al gobierno: “El pueblo tiene que despertar y frenar esta locura”

Siempre se la conoció por ser muy firme a la hora de expresar sus ideas y militar en distintos movimientos colectivos que tienen que ver tanto con su profesión como con lo social. Laura Azcurra estuvo en Sobredosis de TV y no dejó tema sin tocar, ya sea en relación a la Argentina como a su vida.

"Está muy triste hablar de la Argentina hoy, en estos términos. Sobre todo cuando atacan las bases fundamentales de lo que deberíamos ver germinar y crecer, la educación, la salud", comenzó Laura en un discurso que siempre estuvo enfocado en las críticas al gobierno nacional que dirige Javier Milei.

"Me parece que está bien que el pueblo se manifieste, que es una locura lo que pasa todos los días. Me entristece mucho, es muy duro ver lo que pasa. El pueblo tiene que despertar y ponerle un freno a esta locura", sostuvo Azcurra en relación a lo sucedido en Misiones recientemente y a lo que se vive en la Argentina.

Laura habló de diversos temas

Lógicamente, se tocó el tema del acoso en la TV: "Me impresiona como era toda la seducción de los varones y de las mujeres. Algunas mujeres sin dar consentimiento. Como que eso estaba naturalizado; la seducción, el apriete y la insistencia. Una incomodidad que a veces llevábamos sonriendo pero que pesaba en el fondo".

También en relación a esto, la actriz indicó: "Hoy muchas de estas cosas son cancelables. Antes no estaba habilitado decir: 'che, no está bueno lo que estás haciendo, no me voy a reír porque no me causa gracia'".

Azcurra criticó duramente a Milei

Por último, Laura recordó su casamiento ficticio: "Fue una ceremonia ficticia. Era muy joven, estudiaba inglés en Canadá y me enamoré de un iraquí, que estaba resguardado en Toronto, había escapado de la guerra Irak - Irán. Yo tenía 19 y él 25. Había mucho amor, esto de casarnos en las Cataratas del Niágara, que son re berretas... Nunca estuve casada legalmente".