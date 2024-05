Marina Calabró se sinceró sobre el motivo del tenso momento que protagonizó con Rolando Barbano

Tras el anunciio de la separación que oficializaron Marina Calabró y Rolando Barbano, los periodistas deben no solamente sortear la mirada pública sobre la ruptura, sino que además siguen trabajando juntos en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Justamente, allí tuvo lugar un llamativo momento de tensión entre los columnistas, que no pasó desapercibido para los seguidores de la transmisión del ciclo vía streaming.

La repercusión fue tal, que en A la Tarde (América) compartieron el episodio en que se puede ver que Barbano le paso el celular a Calabró presuntamente para compartir una información, pero rápidamente se lo quita de las manos, generando un instante de notoria rispidez con su expareja, que gesticuló con sus manos.

“Le reprocha algo. Le hace montoncito de dedos. Él la ignora y mira hacia abajo”, aseguró el periodista Diego Esteves en A la Tarde, al interpretar el chispazo entre Marina Calabró y Rolando Barbano.

Entonces, para evitar malinterpretaciones, la especialista en espectáculos se comunicó con el ciclo que lidera Karina Mazzocco y explicó: “Acá estoy yo. La enérgica, la del ‘montoncito’. Es un tema de dos compañeros de laburo que tiene que ver con algo que veníamos charlando desde el corte. No tiene que ver con nosotros, es algo absolutamente profesional”.

Luego, Marina Calabró agregó: “Igual, yo entiendo que gesticulo… Yo misma me sorprendí de mi gesticulación. Dije ‘¡ay, Dios mío!’. Pero la verdad es que no hay nada”.

Consultada sobre más detalles del episodio con Rolando Barbano, la periodista detalló: “Él me lo pasa, ese es el teléfono de él. No era tan largo lo que me estaba mostrando. Era un texto, no era una foto, pero no tiene nada que ver con nosotros. Estamos los dos en la situación y si él no tiene problema, lo cuento. Además, es un tema que está vinculado al medio e involucra a terceras personas".

Finalmente, para dejar en claro que durante las transmisiones de Radio Mitre no están atentos a las cámaras del streaming, Marina Calabró sumó: "Tengan en cuenta que en ese momento uno de lo que menos tiene noción es de la cámara. No es como hacer televisión. Yo encima tengo el monitor atrás y no veo si estoy ponchada o no. Esto puede pasar en cualquier corte de ustedes y no tiene ningún secreto”.