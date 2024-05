Marina Calabró explotó al hablar de su relación con Rolando Barbano, ¿su ex?

El amor entre Marina Calabró y Rolando Barbano parecía venir viento en popa hasta que todo se acabó de un momento a otro. Comenzaron su romance a finales del año pasado, hasta que por estas semanas anunciaron su separación. Sin embargo, en su momento la periodista dejó una pequeña puerta abierta a la reconciliación. ¿Qué pasa realmente?

En medio del mar de dudas que se teje alrededor de esta pareja, la propia Marina Calabró rompió el silencio y explicó cómo se encuentra hoy su vínculo con su colega, que cabe recordar que comparten aire todos los días en Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre.

En una nota con A la tarde, Karina Mazzocco decidió ir directamente al hueso: “Marina, ¿esta relación está completamente terminada?”. Ante esto, la respuesta fue contundente: “Yo lo amo, Karina, ya te lo dije. ¿Cuántas veces más te lo voy a decir? Yo lo amo locamente”.

Luego de tan fuerte confesión, la conductora de América decidió ir a la segunda y obvia pregunta. ¿Qué pasa entonces con Rolando Barbano y cuáles son sus sentimientos reales? En este punto, la hermana de Iliana Calabró prefirió ser cauta.

“Eso pregúntaselo a él, no lo voy a hablar por él. Yo lo amo y nada me haría feliz que decirles un día ‘chicos, nos casamos’. No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”, respondió.

“Lo único que puedo decir es que estoy enamorada, claro. La procesión va por dentro. Yo les hablo de mí porque no quiero invadir nada y tampoco tengo mucho más para contarles. (La reconciliación) depende de los dos. Ustedes saben una parte de la historia, la otra queda entre nosotros dos”, siguió detallando Marina Calabró al respecto.

Marina Calabró y Rolando Barbano, una historia que no está del todo cerrada.

Luego, a corazón abierto, reafirmó sus sentimientos hacia él: “Yo te digo que lo amo porque es lo que siento, y si hablamos de mujeres empoderadas y de igualdad entre hombres y mujeres, no creo que una se rebaje por decir lo que siente”.