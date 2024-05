El mensaje de Julieta Prandi tras su licencia psiquiátrica

Días atrás, Julieta Prandi debió ponerle una pausa de 96 horas a sus compromisos laborales con una licencia psiquiátrica en medio del litigio legal que pronto la enfrentará en los tribunales con su ex marido, Claudio Contardi, a quien luego de dos años logró llevar a juicio oral.

En ese contexto, Julieta empezó a padecer un trastorno de ansiedad generalizada y un cuadro agudo de estrés al enterarse de que la jueza la había multado por 800 mil pesos por hablar a los medios sobre el conflicto legal que mantiene con el padre de sus hijos Mateo y Rocco.

Por unos días, Julieta Prandi se refugió en sus afectos y se mantuvo alejada de los medios y las redes, y en las últimas horas reapareció con un contundente mensaje en sus historias de Instagram, unas palabras de gratitud a las muchas personas que la acompaña en este momento tan particular.

Es que, a la par de que la modelo llegó a un punto clave en su contienda con Contardi, tras años de calvario, vejaciones, abuso y violencia de todo tipo, acaba de sacar su primera novela que presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se llama “Yo tendría que estar muerta” y relata, en clave de ficción, una historia con muchos elementos reales, como el suyo.



Julieta Prandi presentó su primera novela "Yo tendría que estar muerta" en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Contenta con la excelente respuesta que está teniendo su novela, Julieta subió un video a sus redes y expresó: “Paso por acá para dar gracias y contarles que estoy recontra feliz con cómo está volando para todos lados la historia de Lucía en ‘Yo tendría que estar muerta’, mi primera novela que ya está en todas las librerías del país".

"Me encantan las repercusiones y las devoluciones, los mensajes, y esta canción ‘Presa’ del nuevo proyecto musical de Emanuel Ortega, ‘Bálsamo’, que habla de esta historia que es, en realidad, la historia de muchas mujeres que tuvimos que atravesar el infierno. Así que los invito a escucharla. Gracias”, cerró Prandi, en referencia al tema de su pareja que eligió poner de fondo.

La razón de la licencia psiquiátrica de Julieta Prandi

Según indica el certificado de su salud psiquiátrica firmado por el Dr. Rafael Herrera Milano, Prandi padece un "trastorno de ansiedad generalizada" y una "reacción a estrés agudo". Este cuadro detonó a raíz de la multa por 800 mil pesos que recayó sobre ella por haber denunciado ante las cámaras de televisión que Claudio Contardi no le pasa la cuota alimentaria para sus hijos Mateo y Rocco.

Julieta Prandi logró llevar a juicio oral a su ex marido, Claudio Contardi.

“La jueza del Juzgado Número 2 de San Isidro se ampara en un acuerdo de confidencialidad donde ninguna de las partes podía contar intimidades de los menores. Yo no estoy contando nada de la vida de los menores. Pero si vienen los medios y me preguntan si tengo resuelto el tema alimentario, no voy a mentir, ¿para cubrir a quién?”, estalló Prandi ante Intrusos, días atrás.

Profundamente angustiada, a Julieta se le sumó el hecho de que la defensa de su ex marido se niega a que el juicio oral por jurados. “Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”, indicó en el ciclo de América, antes de recaer en este cuadro de estrés.