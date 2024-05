Marina Calabró se despachó con un picante reclamo por el cambio en su columna en el programa de Jorge Lanata

Desde hace algunas semanas, los oyentes del programa radial de Jorge Lanata vienen notando que la columna de espectáculos de Marina Calabró tiene una duración considerablemente inferior a la habitual. En este contexto, la periodista deslizó un floso reclamo al aire en otro de sus trabajos, en radio El Observador 107,9.

La situación se dio en el pase entre los ciclos de Yanina Latorre y Marina Calabró en dicha emisora. En ese momento, luego de que la panelista de LAM (América) sacara el tema de la reducción del tiempo del espacio de su colega en el tradicional envío de Jorge Lanata por Radio Mitre, la especialista en espectáculos aprovechó para hacer su descargo.

"Le acortaron el programa a Lanata, y bueno, tiene que acortar, pero sí, está ristretto", explicó inicialmente con ironía Calabró al referirse al motivo por el que han reducido su participación en el programa de Lanata.

Marina Calabró deslizó su queja por el recorte de su columna en el programa de Jorge Lanata. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Luego, entre risas Marina Calabró redobló su postura al deslizar entre risas: "Es como el café italiano de mostrador". Poco antes de eso, la periodista le había dicho a Yanina Latorre que le podía anticipar detalles de lo que será la próxima entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la radio, contenido que tenía previsto para su columna en el ciclo de Jorge Lanata.

"No le cuenten a Lanata que le voy a reciclar la información, total en esa columna de cinco minutos, no me entra la información", había anticipado picante Marina Calabró en relación al acortamiento de su columna en las mañanas del envío que lidera Jorge Lanata en Radio Mire.