Alberto Cormillot continúa internado: cómo evoluciona su salud

Alberto Cormillot continúa internado en el Sanatorio Finochietto desde el día lunes, cuando protagonizó un accidente doméstico que le causó varias fisuras en sus costillas.

Tras las repercusiones de la noticia, el médico llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "Me caí y me fisuré las costillas. Me siento bien, salvo por el dolor", aseguró a Teleshow.

Luego reveló que aún no recibe el alta porque están controlando los dolores y la medicación adecuada para contrarrestarlos. Además, confirmó que se rompió "tres costillas" y que continuará en observación.

Alberto Cormillot junto a su esposa Estefanía Pasquini.

Por su parte, el famoso nutricionista compartió una radiografía que da cuenta de la lesión. "Ahí se ven, bien rotitas", dijo con algo de humor.

Recordemos que su esposa Estefanía Pasquini brindó detalles en el ciclo Mañanísima (El Trece) de cómo se produjo el accidente. "Antes de irnos a dormir ordenamos todo, pero a veces Emilio deja algo tirado. Lo que pasó fue que se cayó a las 4 de la mañana cuando se iba para la radio. Yo escuché el golpe y me desperté. Vi que estaba en el piso y lo ayudé a levantarse. Se dio contra la punta de una cómoda de madera y entonces eso fue lo que le partió las costillas", recordó.

"Yo estaba en la cama, lo escuché y se estaba quejando del dolor. Le dije que se arrastrara un poco hasta la escalera y ahí recién pude ayudarlo a pararse. Se sumó la señora que trabaja en casa", agregó.